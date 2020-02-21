Kanun hayata geçsin!

İl Müdürü Mehmet Demirtaş yerel üreticilere kooperatifçiliği anlatmak ve teşvik etmek için bir tanıtım otobüsünün ilçeleri gezmeye başladığını ve Milas’a da getirmek istediklerini dile getirdi. Otobüs projesine destek vereceklerini belirten ve 2015’te ısrarlı önerileri sonucu çıkan kanuna değinen MİTSO Başkanı Özer de, “Büyük mağazaların raf alanlarının yüzde 1’inin, o ilde üretilmiş olan markalı ürünlere tahsis edilmesini sağlayan kanun hala uygulamaya geçmedi. Yerel markalı ürünler, büyük mağazaların raflarında yerini almalı. Biz de bu konuda sizlerin girişimde bulunmasını istiyoruz” dedi.