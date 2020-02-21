21.02.2020 - 00:02 |
Kanun hayata geçsin!
Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret edip kooperatifleşmeye yönelik çalışmalarını anlattı.
İl Müdürü Mehmet Demirtaş yerel üreticilere kooperatifçiliği anlatmak ve teşvik etmek için bir tanıtım otobüsünün ilçeleri gezmeye başladığını ve Milas’a da getirmek istediklerini dile getirdi. Otobüs projesine destek vereceklerini belirten ve 2015’te ısrarlı önerileri sonucu çıkan kanuna değinen MİTSO Başkanı Özer de, “Büyük mağazaların raf alanlarının yüzde 1’inin, o ilde üretilmiş olan markalı ürünlere tahsis edilmesini sağlayan kanun hala uygulamaya geçmedi. Yerel markalı ürünler, büyük mağazaların raflarında yerini almalı. Biz de bu konuda sizlerin girişimde bulunmasını istiyoruz” dedi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.