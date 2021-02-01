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    HaberlerEge Haberleri Kanunlara uygun restore ediliyor!
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    01.02.2021 - 00:02 |

    Kanunlara uygun restore ediliyor!

    Kanunlara uygun restore ediliyor!

    Ayvalık Belediyesi, çeşitli sosyal medya organlarında dile getirilmiş eski vergi dairesi olarak bilinen yapının restorasyon ihalesi ile ilgili açıklama yapıldı. Taşınmazın rölöve, restitüsyon, restorasyon projesinin bedelsiz yapıldığına dikkat çeken açıklamada, “İhalesi ise kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu oluşa fiyat hem üniversitenin hem de belediyenin yaklaşık maliyetinin altındadır. Neredeyse 170 yıllık olan yapının Ayvalık halkına kazandırılması için gösterilen emek, hassasiyet ve teknik çalışmaların tamamının hiçe sayılması bizleri ve konu hakkında çalışan tüm personelimizi haksız yere zan altında bırakmaktadır” denildi.

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