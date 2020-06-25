Kapalı pazaryerinde bir adım daha atıldı

Belediye Başkanı Ömer Günel, pazarı ziyaret etti, esnafla sohbet etti; öneri ve taleplerini dinledi. Alt ve üstyapı sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini belirten Başkan Günel, “Burayı, sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş için modern bir mekan haline getireceğiz. Pazarımızın havalandırma sorununu çözecek, yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacak, mazgalları temizleyecek ve güneş alan tezgâhların üzerini kapatacağız” diye konuştu.