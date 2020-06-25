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    HaberlerEge Haberleri Kapalı pazaryerinde bir adım daha atıldı
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    25.06.2020 - 00:01 |

    Kapalı pazaryerinde bir adım daha atıldı

    Kuşadası Belediyesi, Davutlar’da bulunan kapalı pazaryerinin ardından kent merkezinde bulunan kapalı pazaryerinin sorunlarını çözmek için de harekete geçti.

    Kapalı pazaryerinde bir adım daha atıldı

    Belediye Başkanı Ömer Günel, pazarı ziyaret etti, esnafla sohbet etti; öneri ve taleplerini dinledi. Alt ve üstyapı sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini belirten Başkan Günel, “Burayı, sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş için modern bir mekan haline getireceğiz. Pazarımızın havalandırma sorununu çözecek, yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacak, mazgalları temizleyecek ve güneş alan tezgâhların üzerini kapatacağız” diye konuştu.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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