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    HaberlerEge Haberleri ‘Kapanış iyi olmadı’
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    05.01.2021 - 00:01 |

    ‘Kapanış iyi olmadı’

    1. Lig’de üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından deplasmanda Bandırmaspor’a 2-0 yenilen ve liderlik koltuğunu Giresunspor’a kaptıran Altay’da, Teknik Direktör Yücel İldiz, camiaya mesaj verdi, “Kapanışı iyi yapamadık, günümüzde değildik” dedi.

    ‘Kapanış iyi olmadı’

    İldiz, “Son anlarda yaptığımız baskıyı başta yapmalıydık” diye konuştu. Siyah beyazlılarda, alacağı bulunan yabancı futbolculara 50’şer bin euro ödeme yapıldığı öğrenildi. Ara transferde, fazla forma şansı bulamayan yabancı oyuncularla vedalaşılması, yeni takviyeler yapılması bekleniyor.

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