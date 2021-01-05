‘Kapanış iyi olmadı’

İldiz, “Son anlarda yaptığımız baskıyı başta yapmalıydık” diye konuştu. Siyah beyazlılarda, alacağı bulunan yabancı futbolculara 50’şer bin euro ödeme yapıldığı öğrenildi. Ara transferde, fazla forma şansı bulamayan yabancı oyuncularla vedalaşılması, yeni takviyeler yapılması bekleniyor.