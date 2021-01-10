Kapı kapı dolaştı isteklerini sordu

Ekipler, pandemi kurallarına uygun olarak ev ev, kapı kapı dolaşarak belediyeye gidemeyen, sorunlarını iletemeyen vatandaşın sorunlarını tespit ediyor, en hızlı biçimde çözüm üretiyor. İlk olarak Altındere Mahallesi’nde başlayan programa Başkan Şeniz Doğan da katıldı. Kapıları tek tek çalan Başkan Doğan, “Huzuru, memnuniyeti yüksek olan bir ilçe için çalışıyoruz” dedi.