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    HaberlerEge Haberleri Kapı kapı dolaştı isteklerini sordu
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    10.01.2021 - 00:03 |

    Kapı kapı dolaştı isteklerini sordu

    Merkezefendi Belediyesi, vatandaşın ihtiyaçlarının ve isteklerinin doğrudan karşılanması için ‘Çare Kapınızda’ projesini başlattı.

    Kapı kapı dolaştı isteklerini sordu

    Ekipler, pandemi kurallarına uygun olarak ev ev, kapı kapı dolaşarak belediyeye gidemeyen, sorunlarını iletemeyen vatandaşın sorunlarını tespit ediyor, en hızlı biçimde çözüm üretiyor. İlk olarak Altındere Mahallesi’nde başlayan programa Başkan Şeniz Doğan da katıldı. Kapıları tek tek çalan Başkan Doğan, “Huzuru, memnuniyeti yüksek olan bir ilçe için çalışıyoruz” dedi.

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