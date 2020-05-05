Kapı kapı dolaştılar

Türk Kızılayı İzmir Şubesi gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekip, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan pidesi dağıttı. Nüfus olarak Buca’nın en kalabalık mahallesi olan Göksu ve Mustafa Kemal mahallelerinde 2500 iftarlık pidenin ikram edildiği programda, 20 Kızılay gönüllüsü canla başla çalıştı. Bazı vatandaşlar Ramazan pidesi almak için pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazı vatandaşlarda aşağı inerek pidelerini aldı. Kızılay İzmir şubesinden Kerem Mert, salgın başladığından itibaren gayretli bir çalışmayla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, ekmek, erzak gibi yardımları ulaştırdıklarını ve süreç devam ettiği sürece kapı kapı dolaşarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.