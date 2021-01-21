‘Kapımız her zaman açık’

Birçoğu 20 yıldan fazla bir süredir bölgede çalışan esnaf, Başkan Batur’a Sevgi Yolu’nun ilk kez bu kadar sıkıntıda olduğunu söyledi. Sevgi Yolu’nun fiziki şartlarına yönelik çalışmalar için detaylı inceleme yapmak üzere fen işleri ekiplerini de yönlendiren Başkan Batur, “Sevgi Yolu İzmir için değerli bir nokta. Yıllardan beri en gözde otellerin yanı başında. Eskiden beri, kitap dendiğinde akla ilk Sevgi Yolu gelir ki okulların, dershanelerin ortasında yer alıyor. Sevgi Yolu’ndaki esnaf dostlarımızın fikirleri bizim için çok önemli. Bu sokağı daha güzel bir hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.