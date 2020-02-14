14.02.2020 - 00:02 |
Kapımız size hep açıktır
Başkan Deveciler, Sübeylidere, Kırtık, Hisarköy ve Şarköy mahallesindeki vatandaşlarla buluştu.
Akşamları kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Bizde randevu yok. Makam odamızın kapısı hep açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.