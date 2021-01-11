Kapış kapış gitti

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de hamsi avcılığına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle, 10 gün süreyle yasak getirdi. Fiyatın artabileceğini ön gören Marmarisliler, kapalı halk pazarında deniz ürünü satışı yapan dükkanlara yöneldi. Lezzeti ve fiyatıyla sofraların vazgeçilmesi hamsi, tezgahta kilosu 30 liradan satıldı. Balıkçılar, müşterilerin artan taleplerine yetişebilmek ve tezgahlarını doldurmak için sürekli hamsi temizliği yaptı. Balıkçılar 1 günde sattıkları 10 kasa hamsiyi, 2 saatte tüketti. Bugünden itibaren fiyatların 40- 45 lira civarına çıkması bekleniyor.l DHA