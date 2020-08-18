18.08.2020 - 07:00 | | Ramazan Çetin DHA
Kapıya sıkışan köpeğe yardım
Merkezefendi’de, bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkezefendi’de, bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hacıeyüplü Mahallesi’ndeki bir sokak köpeği, bir evin bahçe kapısındaki demir korkulukların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Köpeği görenler itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, özel aparat ile demiri genişletip sokak köpeğini kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek gözden kayboldu.
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