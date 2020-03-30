30.03.2020 - 00:02 |
Kaplan’dan çalışan personele tam destek
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında büyük fedakarlık örneği göstererek çalışmalarını sürdüren sağlık, emniyet, jandarma ve zabıta personellerini unutmadı, börek ikramında bulundu. Başkan Kaplan, “Sizlere minnettarız” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.