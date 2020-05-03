03.05.2020 - 00:00 |
Kaptan Mustafa ikinci defa baba oldu
Karşıyaka’da 6 yıldır kadronun vazgeçilmezi olan takım kaptanı Mustafa Aşan, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
Mustafa’nın eşi Serpil Aşan, memleketleri Diyarbakır’da Aren adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi. Ailesiyle birlikte Diyarbakır’da bulunan Mustafa Aşan, büyükşehirler arası seyahat kısıtlaması yüzünden İzmir’e valilikten izin alıp takım halinde antrenmanlar başladıktan sonra dönecek.
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.