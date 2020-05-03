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    HaberlerEge Haberleri Kaptan Mustafa ikinci defa baba oldu
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    03.05.2020 - 00:00 |

    Kaptan Mustafa ikinci defa baba oldu

    Karşıyaka’da 6 yıldır kadronun vazgeçilmezi olan takım kaptanı Mustafa Aşan, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

    Kaptan Mustafa ikinci defa baba oldu

    Mustafa’nın eşi Serpil Aşan, memleketleri Diyarbakır’da Aren adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi. Ailesiyle birlikte Diyarbakır’da bulunan Mustafa Aşan, büyükşehirler arası seyahat kısıtlaması yüzünden İzmir’e valilikten izin alıp takım halinde antrenmanlar başladıktan sonra dönecek.

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