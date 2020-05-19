19.05.2020 - 07:00 | | Nevra Uçkaç DHA
Kaptan’ın Ata sevgisi
Buca'da yaşayan kuaför Yasin Altunbaş’ın kuşu Kaptan, ‘Aşkım’, ‘Paşa’, ‘Nene hoş geldin sözlerinin yanısıra ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ cümlesiyle de dikkat çekiyor.
BucA’DA yaşayan kuaför Yasin Altunbaş’ın kuşu Kaptan, ‘Aşkım’, ‘Paşa’, ‘Nene hoş geldin sözlerinin yanısıra ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ cümlesiyle de dikkat çekiyor. 1 yaşındaki Kaptan’ın sözleriyle dükkana gelen müşterileri şaşırttığını belirten Altunbaş, “Her sabah ilk sözü ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ oluyor. ‘Aşkım, kuzum, neşem hoş geldin’ diyor. Ama ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ sözü herkesi gururlandırdı. Müşteriler çok seviyor. Duyanlar şaşkın. Annem Beşiktaşlı. Bu yüzden ‘Beşiktaş şampiyon’ da diyor” diye konuştu. Altunbaş’ın dükkanına gelen müşterilerden Sevcan Çalışkan da Kaptan’ı duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.