BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.09ALTIN383.15-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaptan’ın Ata sevgisi
    ABONE OL
    19.05.2020 - 07:00 | | Nevra Uçkaç DHA

    Kaptan’ın Ata sevgisi

    Buca'da yaşayan kuaför Yasin Altunbaş’ın kuşu Kaptan, ‘Aşkım’, ‘Paşa’, ‘Nene hoş geldin sözlerinin yanısıra ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ cümlesiyle de dikkat çekiyor.

    Kaptan’ın Ata sevgisi

    BucA’DA yaşayan kuaför Yasin Altunbaş’ın kuşu Kaptan, ‘Aşkım’, ‘Paşa’, ‘Nene hoş geldin sözlerinin yanısıra ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ cümlesiyle de dikkat çekiyor. 1 yaşındaki Kaptan’ın sözleriyle dükkana gelen müşterileri şaşırttığını belirten Altunbaş, “Her sabah ilk sözü ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ oluyor. ‘Aşkım, kuzum, neşem hoş geldin’ diyor. Ama ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ sözü herkesi gururlandırdı. Müşteriler çok seviyor. Duyanlar şaşkın. Annem Beşiktaşlı. Bu yüzden ‘Beşiktaş şampiyon’ da diyor” diye konuştu. Altunbaş’ın dükkanına gelen müşterilerden Sevcan Çalışkan da Kaptan’ı duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
    daha fazla video için
    Sulama kanalından balık kurtarma operasyonuKonya’nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    Sıradaki Haber