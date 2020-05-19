Kaptan’ın Ata sevgisi

BucA’DA yaşayan kuaför Yasin Altunbaş’ın kuşu Kaptan, ‘Aşkım’, ‘Paşa’, ‘Nene hoş geldin sözlerinin yanısıra ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ cümlesiyle de dikkat çekiyor. 1 yaşındaki Kaptan’ın sözleriyle dükkana gelen müşterileri şaşırttığını belirten Altunbaş, “Her sabah ilk sözü ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ oluyor. ‘Aşkım, kuzum, neşem hoş geldin’ diyor. Ama ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ sözü herkesi gururlandırdı. Müşteriler çok seviyor. Duyanlar şaşkın. Annem Beşiktaşlı. Bu yüzden ‘Beşiktaş şampiyon’ da diyor” diye konuştu. Altunbaş’ın dükkanına gelen müşterilerden Sevcan Çalışkan da Kaptan’ı duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.



