Kar seferberliği

Karesi ile Ödemiş belediyeleri, kar yağışı nedeniyle bütün ekiplerini harekete geçirdi. Ödemiş’te Bozdağlar ve Aydın Dağları’ndaki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın yoğun şekilde etkili olduğu Gölcük Yaylası ve Bozdağ Mahallesi’nde bağlantı yollarında ve mahalle içi yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Kış mücadelesine hazır olduklarını belirten Başkan Mehmet Eriş, “Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı” dedi. Başkan Eriş, Kriz Masası’na 0232 544 9097 nolu telefondan ulaşılabileceğini söyledi. Karesi Belediyesi de özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı sebebiyle bütün ekiplerini seferber etti. Ana arterleri ve ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için çalışmalar yapan ekipler, tuzlama işlemlerini de sürdürüyor.