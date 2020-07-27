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    27.07.2020 - 00:00 | | Bülent Buda

    Kara mizah gibi

    Süper Lig’in son haftasında, küme düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü’nü konuk eden Yukatel Denizlispor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Horoz, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor’un da yenilmesiyle ligde kaldı

    Kara mizah gibi
    Bülent Buda

    Bıçak sırtı bir durum. Ligin son dakikasına kadar belirsizliğin belirleneceği netameli süreç. Futbolcuların yaşadığı gerginliği tanımlamak güç. Ankaragücü’nün ligden düşmüş olması, Denizli’nin işini kolayladığı anlamına gelmez. Son saniyesine kadar ciddiye alınması, önemsenmesi kaçınılmaz bir futbol akşamı. Buraya kadar okuduklarınız oyun başlamadan önce yazıldı. Ve de ardından düşük tempoda bir futbol sergilenmeye başlandı. Özellikle Denizlisporlu futbolcularda tedirginlik gözleniyor. Bir puan yeterli ama gol atarlarsa rahatlayacaklar. İlk 30 dakikanın neredeyse bütününde atak görünen, gol arayışları içinde olan Denizli ancak final pasları ile final vuruşlarında yaşanan sorunlar bir türlü çözümlenemiyor. Bu sürecin en net gollük fırsatını Recep Niyaz bir şekilde kaleci Korcan’a nişanlayınca, Denizli golden oldu. Konuk Ankaragücü’nün bu yarıda 3 etkili atağı var. 32’de Mustafa Yumlu kaleci Hüseyin’in koltuğunun altından kaçırdığı topu kale çizgisine yakın bir yerden uzaklaştırdı ve de ilk yarı golsüz kapandı. İkinci yarı başlıyor, Denizli tempolu girişiyor oyuna. Kısa bir süre sonra el freni çekilmiş bir araba görüntüsü veriyorlar. Futbolcuların ayaklarında ağırlık var sanki. Ligden düşmüş Ankaragücü rahat oynuyor.


    Net pozisyonlar üreten taraf oluyorlar. Ve de amaçlarına 90+4’de ulaşıyorlar. Denizli’de büyük şok. Neyse ki diğer sonuçlar Denizli’yi yenilmesine karşın ligde tutuyor. Sıkıntılı bir futbol sezonunun da sonu geliyor.

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