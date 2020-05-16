16.05.2020 - 00:02 |
Karabağlar Belediyesi aracı
Koronavirüs salgınının yarattığı mağdur kesimlere tüm gücüyle destek olan Karabağlar Belediyesi, vatandaştan gelen yoğun talep üzerine, onların bağışlarına da aracılık ediyor.
Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Muhittin Selvitopu, “Sosyal Destek Kartımızla 2 bine yakın ailemizin bütçesine katkı koyuyoruz. Asker ailelerine yardımcı oluyoruz. Ramazan ayını dikkate alarak, içinde kuru gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kolilerin dağıtımına ağırlık verdik. Ulaştığımız kişi sayısı 10 bin kişiyi aşacak” dedi.
Bağışlar buraya
Dayanışmaya katkı koymak isteyenlerin, hazırladıkları kolileri elden ya da kargoyla Refet Bele Semt Merkezi’nin “9131/22 sokak no 2/6 Refet Bele Karabağlar/İzmir” adresine ulaştırmaları isteniyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlar, 0 232 414 81 43 numaralı telefonunu da arayabiliyor.
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