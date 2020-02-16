Karabağlar birlikte güzel

Toplantıya katılanlara Sevgililer Günü nedeniyle kırmızı karanfiller dağıtan Başkan Muhittin Selvitopu, “Birliktelik ruhu Karabağlar’da var. Sevginin bütün ülkeye yayılmasını diliyoruz” dedi. Hizmet ederken uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Selvitopu, “Dört yılımız kaldı. Bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hep beraber çalışırsak Karabağlar’da güzel işler yaparız” dedi.