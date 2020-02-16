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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar birlikte güzel
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    16.02.2020 - 00:03 |

    Karabağlar birlikte güzel

    Karabağlar Belediyesi’nin, mahallelere yönelik hizmetleri sağlıklı ve koordineli şekilde yürütmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarının üçüncüsü, Barış Semt Merkezi’nde gerçekleştirildi.

    Karabağlar birlikte güzel

    Toplantıya katılanlara Sevgililer Günü nedeniyle kırmızı karanfiller dağıtan Başkan Muhittin Selvitopu, “Birliktelik ruhu Karabağlar’da var. Sevginin bütün ülkeye yayılmasını diliyoruz” dedi. Hizmet ederken uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Selvitopu, “Dört yılımız kaldı. Bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hep beraber çalışırsak Karabağlar’da güzel işler yaparız” dedi.

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