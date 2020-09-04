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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’a dev tesis
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    04.09.2020 - 00:00 |

    Karabağlar’a dev tesis

    İlçenin en büyük spor tesisinin ihalesi 28 Eylül’de yapılacak. Karabağlar Belediyesi’nin Büyükşehir’le projelendirdiği Gençlik Merkezi’nden, amatörler de yararlanabilecek...

    Karabağlar’a dev tesis

    ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN

    Karabağlar Belediyesi’nin, 28 Eylül’deki ihalenin ardından yapımına başlamayı planladığı Gençlik Merkezi, 32 dönüm alanda kurulacak. Merkezde, resmi karşılaşmaların yapılabileceği 3 bin seyirci kapasiteli stat, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk eğitim havuzu, spor salonları, açık spor alanları, tenis kortları ve amatör kulüp odaları yer alacak. Uzundere Rekreasyon Alanı’nın yanında, engellilerin erişimine uygun olarak yapılacak tesisin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

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