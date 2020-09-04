Karabağlar’a dev tesis

ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN



Karabağlar Belediyesi’nin, 28 Eylül’deki ihalenin ardından yapımına başlamayı planladığı Gençlik Merkezi, 32 dönüm alanda kurulacak. Merkezde, resmi karşılaşmaların yapılabileceği 3 bin seyirci kapasiteli stat, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk eğitim havuzu, spor salonları, açık spor alanları, tenis kortları ve amatör kulüp odaları yer alacak. Uzundere Rekreasyon Alanı’nın yanında, engellilerin erişimine uygun olarak yapılacak tesisin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.