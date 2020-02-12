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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’a dev yeraltı otoparkı
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    12.02.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’a dev yeraltı otoparkı

    Karabağlar Selvili Yeraltı Otoparkı hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, otoparkın yanısıra raylı sistem yatırımlarının da süreceğini ifade etti

    Karabağlar’a dev yeraltı otoparkı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18.9 milyon liralık yatırımla Karabağlar’da Selvili Yeraltı Otoparkı’nı hizmete açtı. Otoparkın açılışını yapan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Otoparkın üstünde oluşturduğumuz meydan yeşil dokusuyla Karabağlar’daki hemşerilerimize dinlenme olanağı sunuyor. Tüm projelerimizde olduğu gibi Selvili Otoparkı da İzmir’in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir proje” dedi. Raylı sistem yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Soyer, “2020 yılının sonunda Karabağlar Metrosu’nun projesinin tamamlanmasını ve ardından bu hattın yapım ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Eğer onay süreçlerinde gecikme olmazsa inşaata iki yıl sonra başlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, “İlçemizin ihtiyacı olan otopark ve meydan ihtiyacını karşılayacak” dedi. Selvili Otoparkı, 160 araç ve 38 motosiklet kapasiteli.

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