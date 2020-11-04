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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’a teşekkür
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    04.11.2020 - 00:04 |

    Karabağlar’a teşekkür

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısına, Bayraklı’da arama kurtarma çalışmalarında görev alan AKUT Başkanı Recep Şalcı’yla, AKUT Rize Ekip Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT İzmir Gönüllü Üyesi Murat Aras katıldı.

    Karabağlar’a teşekkür

    ‘Deprem öldürmez binalar öldürür’ü yaşadıklarını beliren Başkan Muhittin Selvitopu, “Depreme dayanıklı, güvenli, sağlıklı, herkesin huzur içinde oturabileceği yapıları yapmamız gerekiyor. Burada yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Bizler de Karabağlar Meclisi olarak çok önemli kararlar aldık” dedi.

    Meyvesini topladık

    Türkiye’nin en büyük AKUT yerleşkesinin Karabağlar’da olduğunu hatırlatan Şalcı da, “Bozyaka Pazaryeri’nin altındaki 1600 metrekarelik alanın tahsisi için tüm meclise teşekkür ediyorum. Sizlerin onayıyla Karabağlar’da acil durum koordinasyon merkezini kurduk. Bu merkezimiz ilk olarak Elazığ depreminde kullanıldı ve ne kadar işe yaradığını burada gördük. Son İzmir depreminde de bu merkezimizin meyvelerini almaya devam ettik. Vatandaşlarımızın afetlerle ilgili bilinçlendirilmesi çalışmalarında elimizden katkıyı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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