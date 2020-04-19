Karabağlar’a tünel önlemi

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemleri artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, hizmet binalarının girişlerine dezenfeksiyon tüneli yerleştirildi. Bu tünelller, koronavirüsün ayakkabı ve kıyafetlere bulaşması durumunda kurum içine girmesini önlemeyi amaçlıyor. Toplum yaşam ve kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon çalışmaları, pazaryerlerindeki önlem ve denetimler, mağdur vatandaşlara destekler, sokak hayvanlarına mama dağıtımları düzenli olarak devam ediyor. Başkan Muhittin Selvitopu, bu süreçte tüm olanakları seferber ettiklerini vurguladı.