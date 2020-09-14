Karabağlar’a yakışan parklar

Başkan Muhittin Selvitopu, parktaki son çalışmaları inceledi. Muhtar Veysi Turan ve vatandaşlarla buluşan Selvitopu, talepleri de dinledi. Belediye olanaklarıyla yapılan yürüyüş parkuru, yeşil alan düzenlemeleri, Atatürk büstü çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Çalışanlara kolaylıklar da dileyen Başkan Selvitopu, “Karabağlar’ın dört bir yanına yeni parklar kazandırıyor, zamana yenik düşenleri de elden geçirmeye devam ediyoruz” dedi. Selvitopu, projenin tamamlanmasıyla bölgenin yeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.