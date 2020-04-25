Karabağlar’da coşku, evlerden taştı

gaTürk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk afişleriyle donatılan belediye araçları, ilçenin ana arterlerinde dolaşarak, marşlar, çocuk şarkıları çaldı. .Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu da, saat 21.00’de herkesle birlikte balkondan İstiklal Marşı’nı okudu.