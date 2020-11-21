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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da da etkinlikler durdu
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    21.11.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’da da etkinlikler durdu

    Karabağlar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına önlem amacıyla yayınladığı son genelge doğrultusunda tüm kültür, sanat, eğitim ve spor etkinliklerini durdurdu.

    Karabağlar’da da etkinlikler durdu

    Karabağlar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına önlem amacıyla yayınladığı son genelge doğrultusunda tüm kültür, sanat, eğitim ve spor etkinliklerini durdurdu. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ücretsiz eğitim aldığı Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM) yüz yüze eğitime ara verildi. Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı kapatıldı. Başkan Muhittin Selvitopu, sağlık sisteminin tamamen tıkanmaması için herkese görevler düştüğünü vurguladı, “Umarım önümüzdeki süreci en az hasarla atlatır ve sağlıklı günlerde yeniden vatandaşlarımızla buluşuruz” dedi.

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