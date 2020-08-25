Karabağlar’da, günde 100 tona yakın asfalt

Karabağlar Belediyesi, öz kaynaklarıyla günde 100 tona yakın asfaltı, ilçenin cadde ve sokaklarına sermeye devam ediyor. Yeşilyurt’taki çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Modern bir Karabağlar yaratmak için ekiplerimiz sürekli sahada. Kendi olanaklarımızla ve belirlediğimiz program doğrultusunda asfalt sermeye devam ediyoruz. Çalışmalar tüm mahallelerde sürecek. Mütevazı bütçemize rağmen yaptığımız yatırımlarla şantiyemizi de güçlendiriyoruz. Geçen aylarda 2 milyon lirayı aşan yatırımla satın aldığımız asfalt kazıma makinesini Karabağlar’a kazandırdık” dedi.

Karabağlar Belediyesi ilçenin 58 mahallesine ve 3 bin 600 sokağa, Gediz’de bulunan asfalt üretim tesisiyle (plent) hizmet veriyor. Tesis, motorinden doğalgaza dönüştürülerek, çevreci ve ekonomik bir adım da atıldı.