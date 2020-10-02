Karabağlar’da her can kıymetli

Karabağlar Belediyesi’nin, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi yeniden açıldı. Böylece belediyeye ait kısırlaştırma yapılan merkez sayısı üçe çıkmış oldu. Tahsin Yazıcı Mahallesi içinde hizmet veren Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi’nde kedi kısırlaştırma, rehabilitasyon; Uzundere’de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde ise köpeklere yönelik tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu yaşamı paylaştığımız can dostlara hizmet etmek görevimiz” dedi.