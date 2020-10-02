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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da her can kıymetli
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’da her can kıymetli

    Karabağlar Belediyesi’nin, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi yeniden açıldı.

    Karabağlar’da her can kıymetli

    Karabağlar Belediyesi’nin, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi yeniden açıldı. Böylece belediyeye ait kısırlaştırma yapılan merkez sayısı üçe çıkmış oldu. Tahsin Yazıcı Mahallesi içinde hizmet veren Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi’nde kedi kısırlaştırma, rehabilitasyon; Uzundere’de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde ise köpeklere yönelik tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu yaşamı paylaştığımız can dostlara hizmet etmek görevimiz” dedi.

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