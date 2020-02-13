Karabağlar’da memura müjde

Karabağlar Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı maaşlara ek olarak ödenen sosyal denge tazminatına, yüzde 12 zam yapıldı.

Karabağlar Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan toplu sözleşme imzalandı, memur ve sözleşmeli memurların maaşlarına ek olarak ödenen sosyal denge tazminatına yüzde 12 oranında zam yapıldı. Sendika 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Aygün’le birlikte sözleşmeye Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu imza attı.

450 çalışanı kapsıyor

Başkan Selvitopu, her zaman çalışanların emeğini, hak ve hukukunu gözettiklerini vurguladı, “Ekonomik koşulları da dikkate alarak, çalışanlarımıza en iyi rakamı vermeye çalıştık. Emekten yana bakış açımızı bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız” dedi. Toplu sözleşmenin Karabağlar Belediyesi’nde çalışan memur ve sözleşmeli memur olmak üzere toplam 450 çalışanı kapsadığını belirten Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Aygün de, “Duyarlılığı nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘Rant halkın’

Karabağlar Belediyesi’nin, mahallelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve bunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarının ikincisi, Bozyaka Toplantı Salonu’nda yapıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar’da yaşayan 500 bin insana eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını vurguladı.

Karabağlar’ı geleceğe hazırlamak için tüm ana plan çalışmalarını tamamladıklarını ve bunların kesinleştiğini belirten Selvitopu, “Bizler halkın çıkarını düşünerek doğrunun yanında olmaya çalışıyoruz. Karabağlar’da rant varsa, değer artışı varsa onu halka, mülk sahibine teslim edeceğiz” dedi.