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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da sosyal mesafe spora engel olamıyor
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    15.07.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’da sosyal mesafe spora engel olamıyor

    Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında geçen mart ayında faaliyetleri geçici olarak durdurulan Karabağlar Belediyesi Spor Okulları, 1 Temmuz’dan bu yana sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet veriyor.

    Karabağlar’da sosyal mesafe spora engel olamıyor

    Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında geçen mart ayında faaliyetleri geçici olarak durdurulan Karabağlar Belediyesi Spor Okulları, 1 Temmuz’dan bu yana sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet veriyor. Uğur Mumcu, İhsan Alyanak, Şehit Gürcan Ulucan, Karabağlar, Basın Sitesi (tenis kortu) ve Devrim Mahallesi’ndeki spor salonlarına, metrekare büyüklüğüne göre sporcu kabul ediliyor. Tüm spor okullarına girişte vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ayrıca tesislerin tamamında dezenfektan cihazları kullanılıyor. Dersler yaklaşık 1 saat sürüyor. Bunun 40 dakikası spor, 20 dakikası ise dezenfektan ve havalandırma işlemlerine ayrılıyor. Bu sürede vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sporlarını yapıyor. Yaz spor okullarında, temas gerektirmeyen tenis, pilates-aerobik ve zumba kursları, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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