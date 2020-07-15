Karabağlar’da sosyal mesafe spora engel olamıyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında geçen mart ayında faaliyetleri geçici olarak durdurulan Karabağlar Belediyesi Spor Okulları, 1 Temmuz’dan bu yana sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet veriyor. Uğur Mumcu, İhsan Alyanak, Şehit Gürcan Ulucan, Karabağlar, Basın Sitesi (tenis kortu) ve Devrim Mahallesi’ndeki spor salonlarına, metrekare büyüklüğüne göre sporcu kabul ediliyor. Tüm spor okullarına girişte vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ayrıca tesislerin tamamında dezenfektan cihazları kullanılıyor. Dersler yaklaşık 1 saat sürüyor. Bunun 40 dakikası spor, 20 dakikası ise dezenfektan ve havalandırma işlemlerine ayrılıyor. Bu sürede vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sporlarını yapıyor. Yaz spor okullarında, temas gerektirmeyen tenis, pilates-aerobik ve zumba kursları, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.