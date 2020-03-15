15.03.2020 - 00:07 |
Karabağlar’da tüm kurslara iki hafta ara
Karabağlar Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında; 16 semt merkezi, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) ve spor okullarında eğitime, iki hafta ara verdi.
Mart ayında yapacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerin tamamını da ileri bir tarihe erteledi. Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız süreceği belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz” dedi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.