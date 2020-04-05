Karabağlar’dan dayanışma örneği

Başkaları için de bir diyeceğin olsun!’ sloganıyla sosyal medya üzerinden örgütlendi. Bu kapsamda hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmeye başlandı. Başkan Muhittin Selvitopu, “İnanıyorum ki bu dayanışmamız, desteklerle her geçen gün çığ gibi büyüyecek” dedi.