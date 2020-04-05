05.04.2020 - 00:02 |
Karabağlar’dan dayanışma örneği
Karabağlar Belediyesi’nin koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan yurttaşlar için erzak yardım çalışmaları başlatmasının ardından, ağırlığını gençlerin oluşturduğu duyarlı yurttaşlar da ‘Şimdi dayanışma zamanı Karabağlar!
Başkaları için de bir diyeceğin olsun!’ sloganıyla sosyal medya üzerinden örgütlendi. Bu kapsamda hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmeye başlandı. Başkan Muhittin Selvitopu, “İnanıyorum ki bu dayanışmamız, desteklerle her geçen gün çığ gibi büyüyecek” dedi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.