13.04.2020 - 00:01 |
Karabağlar’dan mama desteği
Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtımına başladı.Çalışmayı süreç boyunca sürdüreceklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Tüm gücümüzle, onların da yanında olmaya devam edeceğiz. Yaş sınırlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız da, 414 81 81 numaralı telefonunu arayarak, bölgelerindeki sokak köpekleri için mama talebinde bulunabilir” dedi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.