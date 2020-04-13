Karabağlar’dan mama desteği

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtımına başladı.Çalışmayı süreç boyunca sürdüreceklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Tüm gücümüzle, onların da yanında olmaya devam edeceğiz. Yaş sınırlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız da, 414 81 81 numaralı telefonunu arayarak, bölgelerindeki sokak köpekleri için mama talebinde bulunabilir” dedi.