Karabağlar’dan sıcacık yardım

Karabağlar Belediyesi, geceyi parklarda, açık alanlarda geçiren vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri toplanma alanlarındaki vatandaşlara sıcak çorba, pide, ayran, çay gibi yiyecek ve içeceklerden ikram etti. Ayrıca battaniye ve maske dağıtımı da yapıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da ilçenin farklı noktalarındaki toplanma alanlarını ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti, “Bayraklı’nın yanındayız” dedi.