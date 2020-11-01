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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’dan sıcacık yardım
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    01.11.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’dan sıcacık yardım

    Karabağlar Belediyesi, geceyi parklarda, açık alanlarda geçiren vatandaşları yalnız bırakmadı.

    Karabağlar’dan sıcacık yardım

    Karabağlar Belediyesi, geceyi parklarda, açık alanlarda geçiren vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri toplanma alanlarındaki vatandaşlara sıcak çorba, pide, ayran, çay gibi yiyecek ve içeceklerden ikram etti. Ayrıca battaniye ve maske dağıtımı da yapıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da ilçenin farklı noktalarındaki toplanma alanlarını ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti, “Bayraklı’nın yanındayız” dedi.

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