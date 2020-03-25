Karabağlar’ın vefa grupları

Karabağlar Belediyesi’nin 414 78 22 ve 414 78 25 numaralı telefonları arayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar, 08.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet alabilecek. Belediye bu amaçla, Karabağlar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları’nca kullanılmak üzere 14 araç ve 28 personel tahsis etti.