25.03.2020 - 00:03 |
Karabağlar’ın vefa grupları
Bu kapsamda, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde iletişim hattı kuruldu.
Karabağlar Belediyesi’nin 414 78 22 ve 414 78 25 numaralı telefonları arayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar, 08.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet alabilecek. Belediye bu amaçla, Karabağlar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları’nca kullanılmak üzere 14 araç ve 28 personel tahsis etti.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.