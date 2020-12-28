‘Karabulutları dağıttık’

Sakarya deplasmanından 2-1 galibiyetle dönen kırmızı siyahlılar, 33 puana yükselerek şampiyonluk yolunda umut tazeledi.

Teknik Direktör İbrahim Cezayir, üzerlerindeki karabulutları dağıttıklarını söyledi. Cezayir, “Çok kritik iki maçı kayıpsız geçtik ve yeniden yarışa dahil olduk. Liderle aramızda 5 puan fark var. Lig uzun maraton. Çıkışımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere geleceğiz” dedi. Turgutluspor hafta içinde Karacabey Belediyespor’la kozlarını paylaşacak.