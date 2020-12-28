28.12.2020 - 00:01 |
‘Karabulutları dağıttık’
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde Pazarspor’u 2-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Turgutluspor, deplasmanda Sakaryaspor engelini de aşarak yeniden zirve yarışına ortak oldu.
Sakarya deplasmanından 2-1 galibiyetle dönen kırmızı siyahlılar, 33 puana yükselerek şampiyonluk yolunda umut tazeledi.
Teknik Direktör İbrahim Cezayir, üzerlerindeki karabulutları dağıttıklarını söyledi. Cezayir, “Çok kritik iki maçı kayıpsız geçtik ve yeniden yarışa dahil olduk. Liderle aramızda 5 puan fark var. Lig uzun maraton. Çıkışımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere geleceğiz” dedi. Turgutluspor hafta içinde Karacabey Belediyespor’la kozlarını paylaşacak.