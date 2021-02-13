BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karaburun, modern sulamayla tanışıyor
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Karaburun, modern sulamayla tanışıyor

    Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden olan Karaburun’da, inşası tamamlanan Salman Barajı’nın suyunu bin 790 dekar arazi ile buluşturacak şebekenin yapım ihalesi tamamlandı.

    Karaburun, modern sulamayla tanışıyor

    Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden olan Karaburun’da, inşası tamamlanan Salman Barajı’nın suyunu bin 790 dekar arazi ile buluşturacak şebekenin yapım ihalesi tamamlandı. Bahar aylarıyla başlayacak çalışmalar bir yıl içinde tamamlanacak. Proje bittiğinde Karaburunlu üretici yılda tam 2 milyon lira daha fazla kazanacak. 2023 yılından itibaren şebekeye su verilmeye başlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çeşme Yarımadası’na Karareis ve Salman barajlarından içme suyu verebilmek için iletim hattı çalışmalarımızı sürdürürken sulama inşaatına da start veriyoruz. Amacımız bölgeyi modern sulama ile tanıştırmak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber