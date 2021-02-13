Karaburun, modern sulamayla tanışıyor

Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden olan Karaburun’da, inşası tamamlanan Salman Barajı’nın suyunu bin 790 dekar arazi ile buluşturacak şebekenin yapım ihalesi tamamlandı. Bahar aylarıyla başlayacak çalışmalar bir yıl içinde tamamlanacak. Proje bittiğinde Karaburunlu üretici yılda tam 2 milyon lira daha fazla kazanacak. 2023 yılından itibaren şebekeye su verilmeye başlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çeşme Yarımadası’na Karareis ve Salman barajlarından içme suyu verebilmek için iletim hattı çalışmalarımızı sürdürürken sulama inşaatına da start veriyoruz. Amacımız bölgeyi modern sulama ile tanıştırmak” dedi.