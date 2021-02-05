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    HaberlerEge Haberleri Karaburun’a davet etti
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Karaburun’a davet etti

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, belediyenin projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

    Karaburun’a davet etti

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, belediyenin projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kılıçdaroğlu’na Karaburun’un simgelerinden nergis çiçeği ve Belediye’ye ait fabrikalarda kadınların ürettiği peynir ve zeytinyağını da armağan eden Erdoğan, “Hemşehrilerimizin ve üreticilerimizin selam ve teşekkürlerini getirdim” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu en kısa sürede Karaburun’da ağırlamak istediklerini söyledi.

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