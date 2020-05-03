Karaburun’da doğayla iç içe, salgından uzak

İZMİR’de, koronavirus tehdidinden uzaklaşmak isteyenler, doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor. Karaburun ilçesinde, ahşap bungalov evlerden oluşan bir kamp alanı kuran yatırımcı Bilun Hızlı (31), taleplerin arttığını, yaklaşık 30 kişiyi birbirilerine mesafeli biçimde misafir edebildiklerini söyledi.

Çam ormanı içerisinde 9 tane bungalov ev olduğunu anlatan Hızlı, “5’ i 2 kişilik, diğerleri 3 kişilik konaklamaya uygun şekilde düzenlendi. Genelde 5-6 gece konaklamayı tercih ediyorlar. Ama yaz sezonunda daha uzun kalıyorlar” diye konuştu. l DHA