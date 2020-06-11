Karaburun’da hijyen tamam

Düzenlemelerin 15 Haziran’a kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburun bizim evimiz. Evimize gelen herkesi başımızın üstünde taşımaya razıyız. Yeter ki toplum olarak çok dikkatli ve temkinli olalım. Hijyen kurallarına uymayan her kim olursa olsun gerekli uyarıları yapacağız. Kimsenin evimizi kirletmesine izin veremeyiz” dedi.