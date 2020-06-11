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    HaberlerEge Haberleri Karaburun’da hijyen tamam
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Karaburun’da hijyen tamam

    Karaburun’un plajları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenleniyor, çöpler temizleniyor, şemsiyeler aralarında ikişer metre olacak şekilde yerleştiriliyor.

    Karaburun’da hijyen tamam

    Düzenlemelerin 15 Haziran’a kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburun bizim evimiz. Evimize gelen herkesi başımızın üstünde taşımaya razıyız. Yeter ki toplum olarak çok dikkatli ve temkinli olalım. Hijyen kurallarına uymayan her kim olursa olsun gerekli uyarıları yapacağız. Kimsenin evimizi kirletmesine izin veremeyiz” dedi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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