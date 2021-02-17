Karaburun’da ışıklar artık sönmeyecek!

Pandemi ve depremlerin etkisiyle bu kış ilçe nüfusunun 30 binin üzerine çıktığını belirten Başkan Erdoğan, “Her yıl kış aylarında yaşadığımız elektrik kesintileri bu yıl sistemli hâle geldi. Vatandaşlarımız, esnafımız, yaşadıkları duruma haklı olarak isyan ediyor. Dağlarımızda onlarca rüzgâr enerji santrali çalışıyor, üretilen elektrik Türkiye’yi aydınlatıyor ama biz karanlıktayız, üşüyoruz, beyaz eşyalarımız bozuluyor” dedi. Gediz A.Ş. Bölge Müdürü Ali Arcan ise, Karaburun’a şebeke altyapı ve bakım yatırımının bu yıl içinde dört kat artıracağını belirtti.

Arcan, Merkez ve İskele Mahalleleri ile Yeniliman, Hamzabükü, Saip, Bozköy, Sarpıncık ve İçme Kıyısı’nda şebeke iyileştirme yatırımı yapacaklarını ifade etti. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Güney Bölge Müdürü Ali Arcan, Karaburun İlçe Yöneticisi Mustafa Ekinci ve beraberindeki heyet, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ı ziyaret etti.



‘Beyaz eşyalarımız bozuluyor’



Pandemi ve depremlerin etkisiyle bu kış ilçe nüfusunun 30 binin üzerine çıktığını belirten Başkan Erdoğan, “Her yıl kış aylarında yaşadığımız elektrik kesintileri bu yıl sistemli hâle geldi. Vatandaşlarımız, esnafımız, yaşadıkları duruma haklı olarak isyan ediyor. Dağlarımızda onlarca rüzgâr enerji santrali çalışıyor, üretilen elektrik Türkiye’yi aydınlatıyor ama biz karanlıktayız, üşüyoruz, beyaz eşyalarımız bozuluyor” dedi. Gediz A.Ş. Bölge Müdürü Ali Arcan ise, Karaburun’a şebeke altyapı ve bakım yatırımının bu yıl içinde dört kat artıracağını belirtti.

Arcan, Merkez ve İskele Mahalleleri ile Yeniliman, Hamzabükü, Saip, Bozköy, Sarpıncık ve İçme Kıyısı’nda şebeke iyileştirme yatırımı yapacaklarını ifade etti.