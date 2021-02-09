Karaburun’da kadın emeği çok değerli

Karaburun Belediyesi, ilçenin köylerinde ikâmet eden kadınların ek gelir elde etmeleri için projeye başladı. Buna göre kadınların el emekleri ile ördükleri bez oyuncaklar, belediye tarafından satın alınacak. Oyuncaklar, belediyenin yeni bebeği olan çiftler için hazırladığı geleneksel Karaburun bohçalarına konulacak. Başkan İlkay Girgin Erdoğan tarafından da ilçedeki çocuklara armağan edilecek.

Satış yapma imkanı

Proje hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, plastik kullanılmadan ve tamamıyla yünden yapılan oyuncakların çocukların sağlıklarına hiçbir zararı olmadığını söyledi.

Belediye olarak kadınların sosyal yaşama daha fazla katılmalarına, sofralarındaki ekmeği büyütmeleri ayrı önem verdiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, “Onlara ek gelir sağlayan oyuncak üretimi arttıkça, ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın da bu oyuncaklardan satın almaları için kadınlarımıza imkân yaratacağız” dedi.