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    HaberlerEge Haberleri Karaburunlular seferber oldu
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    02.04.2020 - 00:03 |

    Karaburunlular seferber oldu

    Karaburun Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı. İlçeye bağlı üç merkez mahalle ve 13 köyde bulunan yaşlılara el uzatan belediyeye vatandaşlar katkılarıyla destek oldu, belediyenin açtığı makrome kursunda da maske ve asetatlı maske dikimine başlandı.

    Karaburunlular seferber oldu

    Maskelerin belediye çalışanlarına, esnafa, hastane çalışanlarına ve eczanelere ücretsiz verildiğini vurgulayan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Kadınıyla erkeği ile el ele vererek bu zor günleri aşacağız. Çünkü biz peygamberimizin sünnetine uyan ve komşusu açken tok yatamayan bir kültürün temsilcileriyiz” şeklinde konuştu.

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