Karaburunlular seferber oldu

Maskelerin belediye çalışanlarına, esnafa, hastane çalışanlarına ve eczanelere ücretsiz verildiğini vurgulayan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Kadınıyla erkeği ile el ele vererek bu zor günleri aşacağız. Çünkü biz peygamberimizin sünnetine uyan ve komşusu açken tok yatamayan bir kültürün temsilcileriyiz” şeklinde konuştu.