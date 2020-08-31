Karaburunlular tek vücut oldu...

Karaburun’da Zafer Bayramı kutlamaları Mordoğan’daki Ege konseriyle devam etti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen konser, yaklaşık iki saat sürdü. Ege, Mordoğan’da ilk kez sahneye çıkmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisini izleyenler arasında Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ı da gören şarkıcı, “İlkay Hanım, benim ilkokulda arkadaşım, çok sevindim ve heyecanlandım, iyi bir seçim yapmış Karaburun halkı” dedi. Başkan Erdoğan ile Ege, sahnede Türk bayraklarını dalgalandırdı, İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar ve İzmir Marşı’nı birlikte söyledi.