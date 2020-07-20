Karaburun’un RES mücadelesi sürüyor

RÜZGÂR enerji santralleri (RES) için tahsis edilen proje sahalarının, yarımada yüzölçümünün yüzde 71’ine karşılık geldiği Karaburun’da, sivil toplum kuruluşları, mevcut santrallere ek kapasite artışı yapan şirkete karşı Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı.

Karaburun Yurttaş Davacıları ve Karaburun Kent Konseyi’nin, Karaburun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği eylemde, Yayla köyünde Lodos Elektrik Üretim AŞ tarafından inşa edilen projenin kapasite artışıyla ilgili olarak açılan dava hakkında bilgi verildi.

‘Düzeltme yolu kapalı’

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun da destek verdiği eylemde konuşan Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan yarımadadaki RES projelerinin lisansları ve ÇED Olumlu kararlarının defalarca iptal edilmesine karşın, her seferinde ilgili bakanlıkların izniyle faaliyetlerin sürdüğünü, konsey ve Karaburun Yurttaş Davacıları’nın açtığı davanın, Danıştay 6. Daire tarafından ‘karar düzeltme yolu kapalı olarak’ reddedildiğini anlattı.

‘Yerel yönetim önemli’

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konuyu yakından izlediklerini belirtti, tüm yatırımlarda yerel yönetimlerin ve bölge halkının süreçlerin daha fazla içinde olduğu bir model benimsenmesi gerektiğini dile getirdi, “Bu doğrultuda hareket edilmeli” dedi.