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    HaberlerEge Haberleri Karaca ölümsüzleşti
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    29.06.2020 - 00:02 |

    Karaca ölümsüzleşti

    Karaca ölümsüzleşti

    Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezuniyet filmleri gösterimi, pandemi nedeniyle bu yıl üniversitenin YouTube kanalında canlı olarak yapıldı. Öğrencilerin, Türkiye’de metal müziğin geçmişten günümüze yolculuğundan, pandemi sürecinde evlerinde hazırladıkları filmlere kadar birçok seçki sunulurken bir ekip de çektiği “Son Seans” isimli belgeselle 50 yıldır İzmir’in kültür sanat hayatında önemli rol oynayan Karaca Sineması’nın hikâyesini ölümsüzleştirdi. Öğrenciler İrem Baysoy, Yaren Karadeniz, Sena Ertan, Adem Demirelli ve Andaç Cavildak, “Karaca gibi sessiz ama ruhu olan bir film ortaya çıkardık” dedi.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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