Karacasu, drone’la temizlik yapıyor

Koronavirüs için her türlü önlemi alan Karacasu Belediyesi, temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye, cadde ve sokaklarda drone’dan püskürtülen özel sıvıyla dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Son teknolojiyle önlem almaya çalıştıklarını belirten Başkan Zeki İnal, “Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları, umuma açık alanları drone’la ilaçlıyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturu ile önlemlerimizi artırıyoruz. Bu yöntemle, virüsle mücadeleyi had safhaya getirdik. İnşallah bir an önce koronavirusten kurtulma dileğiyle, çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.