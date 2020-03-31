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    HaberlerEge Haberleri Karacasu’da drone ile ateş ölçümü
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Karacasu’da drone ile ateş ölçümü

    Karacasu’da, ilçe pazarında drone ile ateş ölçümü gerçekleştirildi.

    Karacasu’da drone ile ateş ölçümü

    Karacasu’da, ilçe pazarında drone ile ateş ölçümü gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez yapılan uygulama sırasında; projenin mimarı Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanımız Teğmen Onur Özdemir, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hakan Soy ve Sağlık personeli de hazır bulundu.

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