Karacasu’da drone ile ateş ölçümü

Karacasu’da, ilçe pazarında drone ile ateş ölçümü gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez yapılan uygulama sırasında; projenin mimarı Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanımız Teğmen Onur Özdemir, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hakan Soy ve Sağlık personeli de hazır bulundu.