31.03.2020 - 07:00 |
Karacasu’da drone ile ateş ölçümü
Karacasu’da, ilçe pazarında drone ile ateş ölçümü gerçekleştirildi.
Karacasu’da, ilçe pazarında drone ile ateş ölçümü gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez yapılan uygulama sırasında; projenin mimarı Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanımız Teğmen Onur Özdemir, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hakan Soy ve Sağlık personeli de hazır bulundu.
KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.