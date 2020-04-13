Karacasu’da kimse zorda kalmadı

Haftasonu geçerli olan sokağa çıkma yasağında Karacasu’daki Vefa Destek Grubu, kaymakamlığa ulaşan istekleri yerine getirdi. Çalışmalara belediyenin de dahil olduğunu belirten Başkan Zeki İnal, “Vatandaşı mağdur etmemek adına zaruri ihtiyaçların tümünü temin ettik” dedi.