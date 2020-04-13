13.04.2020 - 00:01 |
Karacasu’da kimse zorda kalmadı
Haftasonu geçerli olan sokağa çıkma yasağında Karacasu’daki Vefa Destek Grubu, kaymakamlığa ulaşan istekleri yerine getirdi. Çalışmalara belediyenin de dahil olduğunu belirten Başkan Zeki İnal, “Vatandaşı mağdur etmemek adına zaruri ihtiyaçların tümünü temin ettik” dedi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.