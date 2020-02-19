19.02.2020 - 00:04 |
Karacasu’dan Yüzler sergisi beğenide
Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD), Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde “Karacasu’dan Yüzler” adlı sergi açtı.
Toprağın hikayesi ve insan yüzlerinin fotoğraflandığı sergi, 21 Şubat’a kadar Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Sanat Galerisi’nde gezilebilir.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.