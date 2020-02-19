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    HaberlerEge Haberleri Karacasu’dan Yüzler sergisi beğenide
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    19.02.2020 - 00:04 |

    Karacasu’dan Yüzler sergisi beğenide

    Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD), Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde “Karacasu’dan Yüzler” adlı sergi açtı.

    Karacasu’dan Yüzler sergisi beğenide

    Toprağın hikayesi ve insan yüzlerinin fotoğraflandığı sergi, 21 Şubat’a kadar Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Sanat Galerisi’nde gezilebilir.

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