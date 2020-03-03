Karadan gidemeyince yine denize döndüler

İdlib’te terör unsunlarına karşı hem bölgenin hem de Türkiye ve Suriye halkının güvenliği için savaşan 34 Mehmetçiğin, rejim güçlerinin hain saldırısında şehit olmasının ardından yaşanan sıcak gelişmeler, mültecileri harekete geçirdi. Sınır kapılarının açılmasıyla karadan Yunanistan’a doğru yola çıkan ancak geri püskürtülen binlerce göçmen; Avrupa’ya geçiş için yeniden Çeşme, Gümüldür, Dikili ve Ayvalık’a döndü.

Ölüme terk ettiler

Çeşme’den Sakız Adası’na botlarla yola çıkan bir grup göçmenin, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulduğu, yakıtları ve motoru alındıktan sonra denizin ortasında bırakıldığı belirtildi. Ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye hareket eden Türk ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı. Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım etti. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120’nin üzerinde göçmen, gece geç saatte Çeşme İskelesi’ne getirildi.

Bu arada, 30 kişilik İran ve Afganistan uyruklu göçmenin, eski Alman Tatil Köyü’nden Sakız Adası’na hareket etmesinin ardından, 25 kişilik Afganistan uyruklu göçmen de, Dalyan bölgesindeki Havacılar Sitesi plajından şişme botla Sakız Adası’na gitmek üzere ayrıldı. Konya’dan otobüsle Çeşme’ye gelen 64 kişilik Afgan grup ise, öğle saatlerinde, Havacılar Sitesi plajına gelip kendilerini hayallerine ulaştıracak botu beklemeye başladı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ilk şişme botun kendilerine ulaşması üzerine botu şişirmeye başladı, çocuklar da sitenin bahçesindeki salıncaklarda sallandı, kaydıraktan kaydı. Bazı çocuklar da uykusuzluğa dayanamayıp, yere serilen battaniyelerin üzerinde uyudu.

Bot sırasına girdiler

Afgan erkeklerin botu şişirme çabaları ise yürekleri burktu. Daha sonra aralarında çektikleri kura ile ilk 25 kişiyi belirleyen grup, bota bindi Sakız Adası’na doğru yola çıktı. Şişme botun dönmesini beklediklerini söyleyen Afgan grup, site sakinlerinin kendilerine yiyecek ve içecek ikram ettiğini belirtti, “Ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye’yi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.