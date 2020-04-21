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    HaberlerEge Haberleri ‘Karakılçığı yayacağız’
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    21.04.2020 - 07:00 |

    ‘Karakılçığı yayacağız’

    Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kendi elleriyle atalık tohumlarını serptiği Menemen’deki karakılçık cinsi buğday tarlasından çiftçilere, “Siz yeter ki üretmeye devam edin” diye seslendi.

    ‘Karakılçığı yayacağız’

    Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kendi elleriyle atalık tohumlarını serptiği Menemen’deki karakılçık cinsi buğday tarlasından çiftçilere, “Siz yeter ki üretmeye devam edin” diye seslendi. Soyer, “Bugünlerde beyaz önlüklü sağlık çalışanlarımızla ayağı çamurlu çiftçilerimizin kıymetini herkes daha iyi anladı” dedi. Salgın günlerinde en çok ihtiyaç duyulan ürünün buğday olduğunu ve karakılçıktan yapılan una talebin arttığını kaydeden Soyer, “Atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi kapsamında bu yıl Menemen’de 300, Tire’de 100 ve Ödemiş’te 100 dönümlük arazilerde karakılçık buğdayı yetiştiriliyor. Menemen’de geçen Kasım ayında ilk atalık tohumları serpmiştik. Bu projeyi, İzmir ölçeğine taşıyarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

    Kadınlara misafirhane

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, karantina günlerinde ev içi şiddetin ve konaklama ihtiyacı duyan kadınların sayısında ciddi bir artış yaşandığını vurguladı, “Kadınlar için geçici misafirhaneler açıyoruz” dedi. Evinde şiddet gören ve evsiz kadınlar için bu hizmeti sunduklarını belirten Soyer, “Şiddet gören kadınımız, ‘Evden çıkamıyorum, ne yapacağım’ diye düşünmesin. Yalnız değilsiniz, biz varız” dedi ve onların ihbarda bulunabilmeleri için telefon numaraları verdi.
    Şiddet İhbar hatları: Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi: 183, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi: 400 00 04, Büyükşehir Kadına Destek Hattı: 293 4 293

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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